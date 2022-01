Sassoli: Fede (M5s), lavorammo insieme su caso Zaki

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - "Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che non solo era un grande giornalista ma anche un uomo che ha sempre interpretato la politica come servizio ai cittadini. Una perdita per l'Italia e per l'Europa". Così il presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, Giorgio Fede (M5s), in una nota. "Sassoli si era posto l'ambizioso e altissimo obiettivo di riavvicinare i cittadini all'Istituzione che rappresentava - spiega Fede - e, nel fare questo, ha sempre dimostrato una particolare attenzione ai più deboli, alla difesa dei diritti umani e alla tutela della democrazia. La Commissione diritti umani del Senato ha lavorato in più occasioni con il presidente Sassoli, sia per dare soluzione positiva al caso di Patrick Zaki sia nell'ambito di un approfondimento sul tema di Internet come diritto umano: lo scorso anno, il 4 febbraio 2021, Sassoli partecipò ai lavori della Commissione confermando la sua sensibilità per i temi più innovativi e all'avanguardia dei diritti umani. Sottolineò i rischi di marginalizzazione delle persone vulnerabili in mancanza di un efficace accesso alla rete e assicurò che l'Europa avrebbe messo ogni impegno nel superamento del divario digitale fra territori e fra segmenti diversi della società. È con profondo dolore che oggi si dice addio ad una persona generosa, equilibrata e attentissima alla sfera dei diritti umani. La sua scomparsa lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato" conclude Fede. (ANSA).