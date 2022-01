Vaccini: a Bologna in piazza Maggiore con la clinica mobile

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Da mercoledì 12 gennaio la clinica mobile messa a disposizione dell'Ausl dal Gruppo Coesia sarà davanti a Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna, ad accogliere i giovani dai 5 ai 20 anni non ancora vaccinati.

Un'ulteriore opportunità, rivolta in particolare ai genitori dei più piccoli, finalizzata a semplificare e favorire l'accesso alla vaccinazione dei bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni la cui copertura ad oggi è pari all'11,7%. Dal 12 gennaio, ogni giorno, dalle 15 alle 19, la clinica mobile stazionerà davanti Palazzo d'Accursio fino alla fine del mese, per offrire la prima dose di vaccinazione anti-covid ai bambini dai 5 anni in su e a tutti gli studenti non ancora vaccinati fino ai 20 anni compresi. Disponibili 200 dosi al giorno, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione per residenti e domiciliati nel territorio dell'Ausl di Bologna.

Dopo l'esperienza positiva durante l'estate in piazza Nettuno, dove sono state vaccinate oltre 6mila persone, la nuova iniziativa vuole continuare ad offrire una possibilità in più di vaccinarsi. Per garantire condizioni confortevoli a chi si vorrà vaccinare in piazza Maggiore, oltre alla clinica mobile che conta una superficie di 45 mq riscaldati, il Comune allestirà due tensostrutture di 16 mq l'una, dotate di riscaldamento, per l'osservazione post-vaccinale. (ANSA).