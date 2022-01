Covid: oltre 17mila casi in E-R, crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - Sono oltre 17mila i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore sulla base di circa 36mila tamponi. Continuano a crescere i ricoverati nei reparti Covid, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva. Si contano ancora 15 morti: fra loro due donne di 58 anni (in provincia di Modena e Bologna), un 55enne a Ferrara e un uomo di 62 anni in provincia di Parma.

I nuovi positivi (17.119) sono in leggero calo rispetto a ieri, ma anche il numero dei tamponi è in discesa, come sempre avviene nei giorni festivi.

In terapia intensiva ci sono 140 pazienti: di questi 109 non sono vaccinati (età media 60,3 anni) mentre 31 sì (età media 72 anni). Nei reparti ordinari ci sono 1.848 pazienti, 104 in più di ieri.

I casi attivi salgono a 171.894: quasi quattro emiliano-romagnoli su 100 sono attualmente positivi. Il 98,8% di loro, però, è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere, quando non addirittura asintomatico.

Le quindici nuove vittime sono state sei in provincia di Bologna, tre in quelle di Parma e Ferrara, una a Modena, Forlì-Cesena e Reggio Emilia. (ANSA).