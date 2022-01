Covid: quasi 9mila contagi in E-R, altri 25 morti

Sono quasi 9mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, dove i ricoveri pure aumentano di diverse decine e si contano altri 25 decessi con Covid-19 tra cui anche una donna di 50 anni nel Ravennate. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. Le nuove infezioni sono state 8.773 su oltre 59.500 tamponi delle ultime 24 ore. Età media 37 anni. La provincia col maggior numero di casi è Bologna con 2.682 (di cui 809 solo nel circondario Imolese). A seguire Forlì-Cesena (923), Rimini (919) e Ferrara (907).

Sale la pressione sulle strutture ospedaliere. Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive (+4 rispetto a ieri); l'età media è di 62,5 anni. Sul totale, 97 (quindi il 71,8%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,6 anni), mentre 38 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.579 (+51 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

I casi attivi in regione sono 110.758 (+6.934), il 98,4% in isolamento domiciliare.