Covid: E-R, i nuovi casi superano soglia 10mila

Nel trend di crescita dei contagi di coronavirus anche l'Emilia-Romagna supera la soglia dei 10mila nuovi casi (10.167), sulla base di un numero altrettanto record di poco più di 62mila tamponi nelle ultime 24 ore. Alla forte crescita dei contagi al momento non corrisponde un analogo aumento dei ricoveri. Sono 116 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione (-4 rispetto a ieri), età media 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Negli altri reparti Covid ci sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69 anni.

In questa nuova fase dell'epidemia caratterizzata dalla variante Omicron e dall'alta percentuale di vaccinati, sottolinea la Regione nel bollettino quotidiano, "continua quindi la forte crescita dei nuovi contagi cui corrisponde però un aumento dei ricoveri non altrettanto esponenziale. Rispetto ai 7.088 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +43%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +1% e nelle terapie intensive un -3%, sempre rispetto a ieri". Quanto ai nuovi positivi di oggi, l'età media è 37 anni. Per oltre 4mila casi è ancora in corso indagine epidemiologica, segno della pressione sul sistema di tracciamento contatti. Quanto alle province: Bologna è in testa con 1.556 casi, di cui 318 del circondario imolese. Poi Rimini con 1.417 nuovi positivi, seguita da Forlì-Cesena (1.389), Ravenna (1.241), Modena (1.188), Reggio Emilia (958), Parma (915), Ferrara (804), Piacenza (699). Attualmente i casi attivi sono in regione quasi 77.500: il 98% è in isolamento domiciliare. Si registrano altri 9 decessi con Covid-19 fra cui un 66enne del Ferrarese.