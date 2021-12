Aterballetto a Bologna con un trittico invece del Don Juan

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - A causa della quarantena per coronavirus a cui si sono dovuti sottoporre alcuni protagonisti del balletto Don Juan, il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto hanno deciso di sostituire il titolo, previsto dal 29 dicembre al 2 gennaio in Sala Bibiena del teatro bolognese, con tre tra le più apprezzate coreografie realizzate negli ultimi anni della stessa Compagnia.

Gli orari e le date degli spettacoli restano invariati.

Ad aprire la serata "Preludio", una creazione per cinque interpreti di Diego Tortelli, coreografo residente di Aterballetto, costruita attorno ad alcuni tra i più intensi poemi e brani del cantautore australiano Nick Cave, uno dei più grandi esponenti del Post Punk. Cave affronta l'intreccio tra temi come l'amore, la dipendenza, l'ossessione e la perdita intersecandoli tra loro. Si prosegue con "O" di Philippe Kratz, ex danzatore di Aterballetto e coreografo, passo a due già apprezzato anche all'estero. "O" rappresenta due esseri umani o due robot che ci obbligano a interrogarci su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico: resterà emotivo e sentito, o diventerà seriale e alienato? Chiude "Bliss" di Johan Inger, che si è aggiudicato il Premio Danza&Danza 2016 come Produzione italiana dell'anno, ispirato dalla musica del Köln Concert di Keith Jarrett. Inger e i danzatori in scena raccontano come ci si relaziona con questa musica iconica: una sfida compositiva ed emotiva. (ANSA).