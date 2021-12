Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza

La Guardia di Finanza di Bologna ha devoluto in beneficenza 47mila confezioni di merendine, equivalenti a 300mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85mila euro.

I prodotti sono stati sequestrati nell'ambito di un'attività in materia di tutela agroalimentare volta alla verifica del rispetto della correttezza delle informazioni fornite ai consumatori. In particolare, all'esito di un controllo in un supermercato, è stato sequestrato amministrativamente, in via cautelativa, uno stock di 'tortine di grano saraceno' con sulla confezione indicazioni fallaci, in grado, cioè, di indurre in errore i consumatori. Accertata l'assenza di rischi sotto il profilo della sicurezza alimentare, le Fiamme Gialle hanno avviato l'iter per far sì che le merendine fossero donate in beneficienza per il tramite del Banco Alimentare. (ANSA).