Parma capitale italiana cultura, countdown per l'ultimo mese

(ANSA) - PARMA, 22 DIC - Parte giovedì 23 dicembre, alle 18.30, il countdown per l'ultimo mese di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. La città emiliana passerà il testimone a Procida nella cerimonia del 22 gennaio, giorno di inaugurazione dell'anno della nuova Capitale. Per scandire questi ultimi trenta giorni, nello spazio adiacente all'antica chiesa di S.Ludovico, il Comitato per Parma2020 ha voluto allestire, con il sostegno di Enel, un ledwall di schermi che trasmetterà, a ciclo continuo, le immagini più significative e importanti di questi due anni.

Un percorso che ha visto la città, da sempre in equilibrio tra storia passata e orientamento al futuro, trasformarsi in un grande e innovativo laboratorio di arte, creatività, eventi, mostre, spettacoli, musica, con un'attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e alla rigenerazione urbana.

Gli spazi della chiesa di San Ludovico ne sono un esempio: eretta verso la fine del X secolo, fu sconsacrata nel 1860 e oggi una sua ala ospita una galleria d'arte, situata nel cuore pulsante del centro cittadino, sull'antico cardo della città romana. Grazie al sostegno di Enel, gli spazi della chiesa saranno restaurati a partire dal 2022. (ANSA).