Vaccini: all'hub di Piacenza due cani al fianco dei bambini

Due cani per far sì che i bambini tra cinque e undici anni si divertano e superino la paura del vaccino. L'idea è della Ausl di Piacenza che, in collaborazione col centro cinofilo Val Luretta, porterà nei pomeriggi del 23 e del 30 dicembre, nel centro vaccinale dell'Arsenale, Whoopee, un Jack russel terrier, e Pan, un falt coated retriever.

I responsabili delle vaccinazioni hanno affidato ai due animali, guidati da una squadra multidisciplinare di esperti, l'incarico di accompagnare i piccoli nella stanza dove si svolgono le somministrazioni. Una volta avvenuta l'iniezione i bambini potranno accarezzare i due cani e completare alcuni disegni dedicati alla giornata. (ANSA).