Mondiali: Mancini, speriamo di fare un regalo agli italiani

"I bambini saranno sicuramente tifosi delle varie squadre, spero di portare un attimo di felicità, in una situazione abbastanza difficile". Con queste parole Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha presentato la sua visita al reparto di neuropsichiatria infantile del padiglione pediatrico dell'ospedale sant'Orsola di Bologna. Il ct è stato accompagnato dal professor Duccio Maria Cordelli, direttore del reparto, e da Alessandro Arcidiacono, presidente dell'associazione Bimbo tu.

Alla domanda sui playoff per la qualificazione della nazionale ai mondiali del 2022 in Qatar, Mancini ha risposto che "da qui a marzo c'è ancora tempo e speriamo di poter fare un regalo a tutti gli italiani e ai bambini che soffrono di più in questo momento". (ANSA).