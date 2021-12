Musica e divertimento, torna lo Zecchino d'oro dall'Antoniano

"Sono contento che si torni alla formula dei tre pomeriggi. Anche l'intrattenimento deve rispondere a criteri di credibilità ed autorevolezza nel rispetto della leggerezza". Cosi il direttore di Rai1 Stefano Coletta nel corso della presentazione della nuova edizione dello Zecchino d'oro. Musica, amicizia e tanta allegria: l'appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d'Italia sta per tornare. La 64ª edizione andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani: 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio tv dell'Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva. Quattordici le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall'amore per la lettura all'importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d'Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d'Oro, svoltosi anche quest'anno online, che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d'Oro è un'avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici. Conti tiene a sottolineare: "Gli autori sono sempre più importanti, e ce ne sono quest'anno di più rispetto al passato". Ed ancora: "I protagonisti non sono i bambini, ma le canzoni. Poi lo diventano in un secondo momento.

Un elemento importante è la raccolta fondi per il pane. Il 45588 è il numero da fare per questa operazione e per aiutare le persone che bussano alla porta dei conventi e delle mense francescane".

"Nella finale - annuncia - viene aggiunta anche la giuria dei grandi, che voteranno in modo segreto. Ci sarà anche Orietta Berti che canterà una canzone molto bella".