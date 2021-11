Molesta ragazza in treno, accusato di violenza sessuale

È stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato una ragazza in treno. I fatti risalgono alla sera dell'11 novembre scorso, quando una 19enne si trovava a bordo del convoglio regionale che da Parma l'avrebbe condotta a casa, a Brescello, nella Bassa Reggiana dove abita. All'improvviso, vicino a lei si è seduto un 20enne tunisino senza fissa dimora, che - ha denunciato la giovane ai Carabinieri - ha provato a baciarla e la ha molestata. Respinto dalla ragazza, il 20enne, approfittando della fermata a Lentigione, è sceso dal treno e si è dato alla fuga.

Grazie alle testimonianze raccolte, gli inquirenti sono riusciti a risalire al presunto molestatore, individuato dalla ragazza poi successivamente in un'apposita seduta di individuazione fotografica in caserma. (ANSA).