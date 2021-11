Nuovo logo raffigura la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 NOV - Un nuovo logo raffigura la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, a partire dalla sua geografia, rappresentata in quattro elementi fondamentali. Il colore istituzionale - spiega la Diocesi - è un rosso granata e rimanda in primis alla melagrana, detta anche mela granata o solo granata, con i suoi molteplici richiami alla vita cristiana. Il contenitore è una 'D', l'iniziale di Diocesi, "che riunisce e rappresenta il territorio e la sua identità cattolica: al centro infatti è stilizzata la Croce, segno inequivocabile dell'Amore".

Sono raffigurati i luoghi fisici e spirituali per eccellenza: il Duomo di Reggio (che celebra domani il patrono San Prospero), con il pastorale ad indicare la sede del vescovo; la Concattedrale di Guastalla, centro di quella Chiesa ricca di storia che fino al 1986 è stata Diocesi autonoma; la Pietra di Bismantova, monumento naturale della montagna reggiana, descritta anche dall'Alighieri nella Commedia; un corso d'acqua, che esprime primariamente il Po, "ma insieme ad esso racconta degli altri fiumi che irrigano con abbondanza la Pianura rendendola feconda", dal Crostolo al Tresinaro, dalla Secchia all'Enza.

Pietra e acqua - commenta la Diocesi - "sono figure dalla profonda valenza biblica: da Mosè che percuotendo la roccia ne fece scaturire uno zampillo di vita, prefigurazione del Battesimo, per arrivare alla costruzione della Chiesa, fondata da Cristo su Simon Pietro e continuamente costituita da comunità di pietre vive e da infiniti torrenti di grazia. Si sono scelte linee pulite ed eleganti nella loro essenzialità, per fondere idealmente la bellezza della tradizione e le sfide della contemporaneità". (ANSA).