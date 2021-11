'Jova Beach Party' 8 e 9 luglio a Marina di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 19 NOV - Approderà l'8 e il 9 luglio sulla spiaggia di Marina di Ravenna il 'Jova Beach Party 2022' di Lorenzo Jovanotti, seconda tappa del tour che partirà il 2 dello stesso mese da Lignano Sabbiadoro (Udine) e terminerà il 10 settembre all'aeroporto di Bresso-Milano. Si tratta dell'unico appuntamento in Emilia-Romagna con l'artista. Lo spirito del progetto 'Ri-Party-Amo', promosso con Intesa Sanpaolo e Wwf Italia, è quello di "coinvolgere quante più persone possibile per difendere e tutelare fiumi, laghi e coste del territorio italiano".

"Un grande evento per Ravenna e per Marina di Ravenna - commenta il sindaco Michele de Pascale - un grandissimo lavoro di squadra per cui dobbiamo essere molto riconoscenti anche alla cooperativa spiagge di Ravenna e ai concessionari del tratto di arenile interessato dall'evento, la prima parte della spiaggia di Marina di Ravenna, quella più vicina al canale, dove per due giornate ci sarà quello che è il più importante evento italiano legato alla musica. Siamo molto riconoscenti a Jovanotti e a tutto il suo staff per aver scelto Ravenna ed è anche una grandissima occasione per Marina per un grande inizio di rilancio e di visibilità a livello nazionale di cui ha assolutamente bisogno e di cui tutti i nostri ospiti immagino saranno entusiasti". (ANSA).