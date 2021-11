Covid: in E-R nuovi casi oltre 900, mai così alti da maggio

Schizzano i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: oggi sono 929 su oltre 35mila tamponi. Non si era sopra i 900 dal 2 maggio 2021, quando si registrarono 947 casi. I ricoveri sono stabili mentre in regione si registrano altre 9 vittime con Covid-19, tutti anziani. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. L'età media dei nuovi contagiati è 42 anni. La situazione dei contagi nelle province vede in testa l'area metropolitana di Bologna con 180 casi (35 nell'Imolese), poi Forlì-Cesena con 171 casi, Rimini con 133. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45 (+4 rispetto a ieri), 456 quelli negli altri reparti Covid (-3). Complessivamente i casi attivi sono 12.030 (+577), il 95,8% in isolamento domiciliare.