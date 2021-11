Covid: in E-R casi oltre 700 e nuovo balzo dei ricoveri

I nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna tornano sopra quota 700 e si registra in regione un nuovo balzo di ricoveri con un totale di 500 pazienti Covid-19 negli ospedali, di cui 41 in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che rileva altri due decessi con Covid, un 86enne nel Bolognese e un 98enne nel Ravennate.

I nuovi casi sono 756 su poco più di 40.400 tamponi. Età media 41 anni. Tra le province in testa l'area metropolitana di Bologna con 175 nuovi contagi, seguita da Forlì-Cesena con 165 e Rimini (101). Poi Ferrara (68), Reggio Emilia (47), Piacenza e Parma (entrambe 26 casi), Modena con 17 nuovi casi. In terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri ma nei reparti Covid se ne contano ben 26 in più. Complessivamente i casi attivi sono 11.454 (+358), il 95,6% in isolamento a casa.