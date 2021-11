'Mente locale-Visioni sul territorio', 18 film dal mondo

L'ottava edizione di 'Mente Locale-Visioni sul territorio', il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva, per la prima volta si svolgerà in formula ibrida e gratuita, dal 17 al 21 novembre, in sala tra le colline di Bologna e Modena - Vignola, Loiano, Savignano sul Panaro e Bazzano - e online sulla piattaforma docacasa.it.

Dai 15.0000 profughi Saharawi dimenticati nel deserto del Sahara alle renne della taiga siberiana, dalla vita ancorata alla tradizione e alla pietra dell'Isola di Minorca alla 'gentrificazione' di Londra, dal Santuario cinquecentenario in Montenegro alla birra finlandese Lapin Kulta salvata da un crowdfunding 'miracoloso', fino agli operai bolognesi immigrati in Patagonia e al ritratto di Franco Grillini attraverso i luoghi della sua vita, con un'attenzione particolare al territorio italiano e all'Emilia-Romagna: il festival - realizzato in collaborazione tra gli altri con Regione Emilia Romagna, Touring Club Italiano, Mic, Università di Bologna e Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano - sarà un giro del mondo attraverso 18 film che faranno conoscere al pubblico storie, culture e costumi provenienti da tutto il pianeta. I film vincitori saranno visibili in streaming sulla piattaforma docacasa.it, alla pagina https://festivalmentelocale.docacasa.it, dalle 10 del 22 novembre e per le 24 ore successive.

Domenica 21 novembre alle 17 al Teatro Fabbri di Vignola, prima dell'assegnazione dei premi, verrà presentato in anteprima assoluta 'Il sapore della terra', nuovo documentario di Giulio Filippo Giunti sul vasto e variegato territorio dell'Unione Terre di Castelli, raccontato attraverso le voci delle persone che lo abitano e che da secoli realizzano prodotti gastronomici speciali. (ANSA).