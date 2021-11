'Le convenienze e inconvenienze teatrali' a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 16 NOV - 'Le convenienze e inconvenienze teatrali' di Gaetano Donizetti andrà in scena il 19 novembre alle 20 (replica il 21 alle 15.30) al Teatro Municipale di Piacenza in un nuovo allestimento realizzato assieme al Teatro Coccia di Novara e Opera Giocosa di Savona. L'opera buffa donizettiana, parodia irresistibile del mondo del teatro, verrà presentata in una versione attualizzata da Alberto Mattioli con riferimenti e ambientazioni al territorio piacentino.

Agli interpreti, cui quest'opera richiede notevole impegno dal punto di vista attoriale oltre che musicale, il compito di prendere in giro affettuosamente i vizi e i vezzi di cantanti lirici, registi e direttori, tra capricci da primadonna, bizze e rivalità all'interno della compagnia. Nell'esilarante ruolo en travesti al contrario di Mamma Agata debutterà il baritono Marco Filippo Romano; il soprano Giuliana Gianfaldoni vestirà i panni di Corilla, parodia di celebri protagoniste della scena lirica, con il fedele consorte Procolo interpretato da Nicolò Donini. E poi il mezzosoprano scambiato per controtenore, cui darà voce Silvia Beltrami (Dorotea), Paola Leoci (Luigia, figlia di Mamma Agata), Matteo Desole (Guglielmo, il tenore tedesco), Andrea Vincenzo Bonsignore (Biscroma, il direttore d'orchestra), Stefano Marchisio (Prospero, il regista), Dario Giorgelé (il Sovrintendente), Juliusz Loranzi (l'Ispettore). Il direttore sarà Giovanni Di Stefano, sul podio dell'Orchestra Filarmonica Italiana con la regia di Renato Bonajuto, le scene di Danilo Coppola e i costumi di Artemio Cabassi.

Nello spirito dell'opera, tra colpi di scena e divertimento, alla "prima" del 19 è prevista la partecipazione straordinaria della cantante Iva Zanicchi, per un cameo a sorpresa. (ANSA).