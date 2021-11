Lupi arrivano a Cesenatico, il Comune diffonde vademecum

I lupi sono sempre più spesso avvistati anche in pianura e nei giorni scorsi segnalazioni sono arrivate vicino al mare della riviera romagnola, nella zona di Sala di Cesenatico (Forlì-Cesena). Per questo il Comune ha promosso e diffuso un vademecum per la tutela della pubblica incolumità, messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna insieme ad Ausl e Ispra che "può essere utile in questi giorni". Va ricordato, prosegue il Comune "come il lupo non rappresenti in alcun modo un pericolo diretto per l'uomo".

Precisando che si tratta di animale protetto e che catturarlo o ucciderlo è un illecito penale, il vademecum raccomanda di non lasciare cibo e rifiuti organici nei pressi delle abitazioni, proteggere e prestare attenzione ai propri animali d'affezione e da cortile, non lasciare cani all'esterno legati alla catena e ripulire le zone limitrofe alle abitazioni da arbusti e vegetazione. A supporto delle aziende agricole la regione ha anche attivato un numero 051-6375090, da contattare per segnalare la presenza di lupi o di situazioni che meritano attenzione, e l'indirizzo mail difesalupo@regione.emilia-romagna.it.