Covid: altri 650 casi e sei morti in Emilia-Romagna

Ancora più di 600 casi in Emilia-Romagna e altri sei morti, mentre continuano a crescere i ricoveri. Il bollettino della pandemia diffuso dalla Regione segnala oggi 651 positivi in più, rilevati con 17.048 tamponi nelle ultime 24 ore.

Bologna è prima provincia con 119 casi più 39 dell'Imolese, segue Forlì-Cesena con 123 casi e poi Modena (81). I guariti sono 363 in più, i casi attivi 10.871 (+282), il 95,8% in isolamento a casa.

I sei morti sono tutte donne: una 95enne del Piacentino, una 93enne del Parmense, una 87enne del Bolognese, una 86enne del Ferrarese, una 77enne del Ravennate e una 61enne in provincia di Forlì-Cesena. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42 (+2 rispetto a ieri), 418 quelli negli altri reparti Covid (+21).