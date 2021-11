Mostre: in Assemblea E-R 'Natura & donna' di Caterina Orzi

(ANSA) - BOLOGNA, 02 NOV - Donne celebri della storia, legate da arte, natura e bellezza senza tempo, regalano una rappresentazione intima della femminilità. È il progetto della mostra "Natura & donna" di Caterina Orzi, curato da Stefania Provinciali, critica d'arte, che sarà inaugurato giovedì 4 novembre alle 11 nella sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (dove rimarrà aperta sino a venerdì 19 novembre). La mostra rientra fra i progetti di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

"A stimolarmi nella realizzazione di questa mostra - ha spiegato l'autrice - è stato il desiderio di contrapporre, alla rielaborazione digitale, la decorazione, fino a toccare l'idea di artificio: una visione surreale dove le immagini di donne celebri della storia di ieri e di oggi si trasformano, mettendo a nudo l'anima".

"Queste immagini di donne che hanno lasciato un segno - ha aggiunto la curatrice - vogliono creare certezze di una bellezza che trasuda dall'anima. Sono differenti le tecniche usate per la realizzazione di queste immagini. Bellezza è in ogni luogo: dentro il petalo di un fiore, come dietro il volto della Gioconda, come nelle vesti e negli sguardi delle altre donne".

La mostra, organizzata dall'Assemblea legislativa, è accompagnata da un catalogo con testo critico di Stefania Provinciali e brevi racconti sul tema della quotidianità femminile di sette scrittrici emergenti: Francesca Zini, Valentina Gozzi, Elisa Bertuccioli, Silvia Cocconi, Valentina Ferrari, Silvia Giuberti e Sofia Peracchi. La mostra è visitabile con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; chiuso sabato e festivi. Per accedere è obbligatorio essere in possesso del Green pass. (ANSA).