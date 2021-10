Rimini celebra Fellini nell'anniversario della morte

(ANSA) - RIMINI, 27 OTT - Domenica 31 ottobre ricorre il 28/o anniversario della scomparsa di Federico Fellini. Il Comune di Rimini celebra questa ricorrenza proponendo un'apertura speciale del FM-Fellini Museum. In occasione di questa giornata il Museo rimarrà aperto dalle 10 alle 22 e il costo del biglietto sarà di 5 euro per tutti. Sono disponibili anche le visite guidate (www.fellinimuseum.it). Anche Part - Palazzi dell'Arte Rimini, con la sua collezione d'arte contemporanea e il suo giardino delle sculture rimarrà aperto fino alle 22.

La cineteca comunale ospiterà gli ultimi due appuntamenti della rassegna letteraria 'Fellini in stampa'. Venerdì 29 ottobre Rosita Copioli parlerà del suo libro Gli occhi di Fellini (Vallecchi Firenze, 2020). Chiude la rassegna, venerdì 5 novembre, il libro di Nicola Bassano Fellini 70 (Bibliotheka Edizioni, 2021). (ANSA).