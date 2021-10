Covid: in E-R sono stabili i nuovi contagi e i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Sono sostanzialmente stabili, in Emilia-Romagna, i contagi da Coronavirus e i ricoveri. I nuovi positivi sono 307, individuati sulla base di circa 30mila tamponi fra antigenici e molecolari. Si contano però altri 13 morti, anche se non tutti delle ultime 24 ore, perché alcuni sono stati comunicati dopo alcuni giorni in seguito all'accertamento delle cause del decesso. Il più giovane è un uomo di 62 anni in provincia di Forlì-Cesena. Gli altri (sette a Bologna, due nel Ravennate, uno a Parma e Reggio Emilia, un altro a Forlì-Cesena) hanno più di 80 anni. Dall'inizio della pandemia, in Regione, sono morte 13.577 persone.

Calano ancora i casi attivi che scendono sotto quota 9mila.

Il 96,2% di loro sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 34 persone, come ieri, mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono 281 (-2).

In termini assoluti la provincia con il più alto numero di contagi è Bologna (90 casi, dei quali 19 nel circondario Imolese) seguita da Forlì-Cesena (58) e Ravenna (43). (ANSA).