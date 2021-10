Cgil: targa e festa per i 120 anni Reggio Emilia

Ricordare le origini e il passato per rilanciarsi nel futuro. Si può riassumere così la giornata di celebrazioni della Camera del Lavoro di Reggio Emilia che nella giornata di oggi ha festeggiato i 120 anni dalla sua fondazione. Un evento cominciato stamattina in via Farini dove a Palazzo Ancini, la sede storica della Cgil in città, è stata svelata una targa commemorativa. Un luogo simbolo, di buio e rinascita, che richiama anche l'attualità con l'assalto alla sede nazionale, visto che nel 1921 le violenze squadriste lo incendiarono. Le celebrazioni sono poi continuate al centro internazionale Loris Malaguzzi dove nel corso della giornata si sono alternati dibattiti con le istituzioni della città, tra cui il prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli e il sindaco Luca Vecchi, con interventi dei vertici della segreteria provinciale tra cui il segretario Cristian Sesena e i membri Elena Strozzi e Valerio Bondi oltre alle lectio magistralis di Luca Baldissara, docente dell'Università di Pisa e Donatella Di Cesare, docente di filosofia a La Sapienza di Roma.

Conclusioni affidate a un videomessaggio del leader nazionale Maurizio Landini: "Le camere del lavoro devono tornare ad essere un motore d'aggregazione sociale, di elaborazione politica e di azione contrattuale per unire il mondo del lavoro tenendo conto anche dei cambiamenti in atto - ha detto - Se oggi possiamo festeggiare i 120 anni a Reggio Emilia come in tante altre città d'Italia e, nonostante questa età, ci sentiamo ancora pienamente dentro una battaglia di affermazione dei diritti, significa che dobbiamo imparare a non disperdere la nostra memoria, riflettendo però sulla nostra funzione": "Dobbiamo rimettere al centro giustizia sociale e lavoro. A garanzia della democrazia.

Perché ci sono segnali preoccupanti come l'altissima astensione alle ultime elezioni, un elemento preoccupante se pensiamo che il 50% delle persone non si senta rappresentato. Così come l'attacco squadrista e fascista subito alla sede nazionale della Cgil rappresenta un malessere profondo che sta attraversando il nostro Paese", ha aggiunto. (ANSA).