Covid: oltre 360 nuovi casi e 5 morti in Emilia-Romagna

E' in crescita il numero di nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore sono 362 i contagi rilevati con 15.023 tamponi, 144 asintomatici. Tra le province, Modena al primo posto con 93 positivi, segue Bologna con 57 (più 27 dell'Imolese), Parma 40.

I guariti sono 901 in più, i casi attivi 544 in meno, per un totale di 9.485, il 96,6% in isolamento a casa.

Si registrano altri cinque morti: due in provincia di Parma (una donna di 89 anni e un uomo di 90), uno in provincia di Bologna (un uomo di 98 anni), due in provincia di Ravenna (un uomo di 67 anni e una donna di 98). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-1), 287 quelli negli altri reparti Covid (+5). (ANSA).