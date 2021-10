'Rio' dalla Casa di Carta all'Appennino Reggiano, assedio fan

L'attore spagnolo Miguel Herran, il volto di Rio della Casa di carta, la nota serie tv su Netflix, è stato avvistato ieri pomeriggio a Carpineti, piccolo Comune dell'Appennino Reggiano. A riportare la curiosa notizia con tanto di foto coi fan, è l'edizione reggiana del Resto del Carlino. L'attore, originario di Malaga, acclamatissimo per il suo ruolo accanto alla banda del Profesor e della sexy Tokyo, si trovava in compagnia di una ragazza nel bar della piazza del paese di montagna, dove si è fermato a mangiare una piadina seduto a un tavolino della distesa esterna. Alcuni clienti hanno pensato a un sosia, ma quando lo hanno sentito parlare in spagnolo la curiosità è salita finché la titolare non gliel'ha esplicitamente chiesto. A quel punto è scattata la caccia al selfie, in particolare da parte delle ragazzine, e il tam tam dei giovanissimi in zona. Herran si è prestato con gentilezza alle foto ricordo. Resta un mistero il motivo della sua presenza nel borgo dell'Appennino emiliano.