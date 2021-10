Ballottaggi: in E-R affluenza in calo, alle 23 quasi al 39%

BOLOGNA, 17 OTT - L'affluenza si conferma in calo in Emilia-Romagna nella prima giornata di voto per i ballottaggi nelle Comunali. Complessivamente, stando ai primi dati delle ore 23, in regione ha votato il 38,87% degli aventi diritto rispetto al 43,25% del primo turno. Sono circa 68mila i cittadini chiamati al voto in quattro comuni. A Cento (Ferrara) ha votato il 38,97% (era il 42,95% al primo turno). Nel Modenese, a Finale Emilia ha votato il 39,29% (versus 44,88%) e a Pavullo nel Frignano il 40,87% (rispetto al 46,28%). A Cattolica (Rimini) ha votato il 36,25% (contro il 39,26%). I seggi si sono chiusi alle 23. Riapriranno domani mattina alle 7 e si potrà votare fino alle 15. Poi comincerà lo scrutinio.