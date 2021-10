Teatro Duse di Bologna riparte con 59 spettacoli e Morandi

A distanza di 20 mesi dal primo lockdown e dopo che il Governo ha riportato la capienza di cinema e teatri al 100%, anche le realtà private riprendono le attività a pieno ritmo: è il caso dello storico Teatro Duse di Bologna che il 21 ottobre inaugura il cartellone 2021/22 con Lino Guanciale interprete di Itaca...il viaggio, sulle orme di Ulisse tra poesia, cinema e letteratura. Un cartellone fino a giugno con spettacoli che spaziano dalla prosa classica e contemporanea, alla musica (leggera, jazz, sinfonica e operistica), alla danza, al teatro di impegno sociale e a quello per bambini. Una ventina di appuntamenti sono recuperi dalle passate due stagioni (due non è stato possibile riprenderli), gli altri sono novità. Gli spettacoli di prosa in abbonamento, 14, si possono acquistare già dal 15 ottobre, sia in biglietteria che online. Tra i concerti c'è molta attesa per il ritorno di Gianni Morandi (sei serate tra gennaio e febbraio) che riprenderà il filo interrotto del suo Stasera Gioco in casa: "Non sarà lo stesso spettacolo - ha spiegato l'artista alla presentazione - Voglio raccontare con un po' di emozione in più anche questi ultimi due anni che ci hanno e mi hanno profondamente cambiato". Tra i tanti protagonisti in cartellone, a Lino Guanciale seguiranno Massimo Popolizio, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gabriele Lavia (che torna al Duse dopo molti anni), Lella Costa impegnata in due differenti spettacoli, Vanessa Incontrada, due giganti della prosa italiana come Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Non mancherà il teatro di narrazione con giornalisti e scrittori che vanno da Federico Buffa e Michela Murgia a Corrado Augias e Alessandro Baricco. A Capodanno, al Bollicine dell'Orchestra Senzaspine seguiranno gli Oblivion che festeggeranno dieci anni di carriera con Oblivion Rhapsody. Gli amanti della lirica potranno godere del mozartiano Don Giovanni proposto ancora dalla Senzaspine, mentre a quelli della danza verranno offerti lo Schiaccianoci e il Lago dei cigni. Senza dimenticare l'operetta (La vedova allegra) e gli omaggi a Morricone, a Dalla e Battisti, ai Pink Floyd e a Jannacci. (ANSA).