'Alla Luciano', le ricette di Pavarotti raccolte in un libro

A cena con Luciano Pavarotti. Nel giorno del compleanno del tenore, ieri, a Modena è stato presentato il libro 'Alla Luciano', ovvero un volume che raccoglie tutte le ricette che Pavarotti utilizzava per preparare i suoi piatti preferiti, magari conosciuti in giro per il mondo. Il volume è stato curato da Nicoletta Mantovani, vedova del tenore e presidente della Fondazione Pavarotti, con lo chef Luca Marchini, col coordinamento editoriale di Serena Belladelli e le fotografie di Gianluca Camporesi. Ventiquattro le ricette racchiuse nel volume 'Alla Luciano' che è disponibile nella Casa Museo del tenore, che si trova alle porte di Modena.

Non mancano anche fotografie e diversi aneddoti. Tra le ricette, che Pavarotti annotava sul suo taccuino, alcuni "must" del territorio come i tortellini in brodo, lo zampone, tagliatelle al ragù ma anche esperimenti culinari come le pennette rigate con melone e menta.