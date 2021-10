Il viaggio di Mastorna musicato da Matteo D'Amico a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 12 OTT - Valter Malosti, attore e regista, nominato da poco direttore di Emilia Romagna Teatro, interpreterà il ruolo del narratore, alias Federico Fellini, nella nuova opera di Matteo D'Amico, Il viaggio di G. Mastorna, al debutto in prima assoluta il 23 ottobre alle 20.30 al Teatro Galli di Rimini, direttamente ispirata al film omonimo, progettato e mai realizzato, dal maestro riminese.

"A volte avevo l'impressione di aver veramente conosciuto Mastorna - scrisse Federico Fellini - quasi fosse una parte di me stesso o uno che avevo frequentato in un'altra vita, in una vita più piena e pura, ma poi tornava a sfuggirmi. Mastorna ero soprattutto io. Ci sono sempre in tutti i miei film". Dalla sceneggiatura originale di quel progetto, firmata dallo stesso Fellini e da Dino Buzzati, Bernardino Zapponi e Brunello Rondi, e da un'idea di Cinzia Salvioli e Valerio Tura, Matteo D'Amico ha ricavato anche il libretto, un'opera fantastica in un prologo e tredici quadri della quale Malosti firma anche la regia del nuovo allestimento.

"I tredici quadri scandiscono in modo incalzante il susseguirsi delle situazioni in cui è proiettato un musicista che si trova a viaggiare su di un aereo in mezzo a una tempesta - spiega D'Amico - L'aereo precipita e Mastorna, interpretato da un baritono, è proiettato in un aldilà che potrebbe anche essere un sogno angoscioso fatto in volo e affollato di figure inquietanti che appartengono ad un ideale universo felliniano.

La protagonista femminile è la figura della hostess, una sorta di Beatrice di dantesca memoria, che sostiene Mastorna, comparendo sotto spoglie diverse". Ai cantanti, il baritono Luca Grassi, i soprani Yulia Tkachenko e Vittoria Magnarello, il mezzosoprano Eleonora Lué, il tenore Aslan Halil Ufuk e il basso Ken Watanabe, si affiancano due attori, Marco Manchisi e Matteo Baiardi, e la danzatrice Barbara Martinini, tutti insieme impegnati a dare vita all'affollato stuolo di personaggi previsto dalla partitura. Il viaggio di G. Mastorna, in replica il 4 novembre al Teatro Bonci di Cesena, è diretta da Jacopo Rivani con l'Orchestra Arcangelo Corelli. (ANSA).