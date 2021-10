Violenta rapina a 17enne, arrestato nel Reggiano

Preso a pugni, morsi, dita negli occhi e minacce con una pistola, probabilmente a salve, sparando anche un colpo in aria. La violenta rapina ai danni di un 17enne, da parte di un ragazzo di un anno più grande, risale al 30 agosto e ieri i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, in provincia di Reggio Emilia.

La vittima era in bicicletta a Castelnovo Sotto, quando è stato aggredita per essere derubata di tessera sanitaria, di una carta di credito ricaricabile e di una sigaretta elettronica. Il fatto è stato denunciato dai genitori ai militari, che hanno identificato il 18enne, denunciandolo per lesioni personali aggravate e rapina. La procura reggiana allora ha chiesto e ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari, eseguiti ieri mattina.

(ANSA).