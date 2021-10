'Dialoghi' a Bologna per la Giornata della cultura ebraica

Sarà 'Dialoghi' il tema della Giornata europea della cultura ebraica che si terrà il 10 ottobre in 108 località italiane (12 in Emilia-Romagna) e giunta alla ventiduesima edizione, tra incontri, mostre, spettacoli teatrali e concerti.

A Bologna, dopo la cerimonia di apertura alle 10.30 alla Comunità Ebraica, previste visite alle sinagoghe, al Museo ebraico con Francesco Panozzo, e l'inaugurazione della mostra 'Emanuele Luzzati, i colori del tempo' (aperta fino al 9 gennaio), nel centenario della nascita. Esposte oltre trenta opere del pittore ligure tra cui otto grandi tele realizzate per una personale del 1988. La mostra sarà introdotta da Sergio Noberini, presidente fondazione 'Casa Lele Luzzati' di Genova.

Al teatro del Baraccano alle 18 e alle 21 andrà in scena 'Dante e le vie degli ebrei' (omaggio a Luzzati), spettacolo della compagnia 'Il Ruggiero' con Emanuela Marcante e Daniele Tonini, musicisti e voci recitanti. Alle 19 in Cappella Farnese il sindaco di Bologna e il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz introdurranno 'La tenda di Abramo', dialogo tra il rabbino capo Alberto Sermoneta, il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi e il presidente dell'Unione comunità islamiche Yassine Lafram.

Il 12 ottobre, al museo, incontro su 'Insieme per prenderci cura. Progetti interreligiosi in campo sanitario'.

Per info www.museoebraicobo.it. Sul portale PatER della Regione Emilia-Romagna, è disponibile il censimento dei venti cimiteri ebraici del territorio regionale, censiti a cura del Meb e del servizio patrimonio culturale, consultabili al sito www.patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it. (ANSA).