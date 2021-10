Gdf: cambio al vertice del comando regionale Emilia-Romagna

Cambio al vertice del Comando regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza. Dopo cinque anni il generale di divisione Giuseppe Gerli ha lasciato la guida delle Fiamme gialle per l'incarico di comandante della Legione allievi a Bari. Al suo posto, da Trento, è arrivato a Bologna il generale di divisione Ivano Maccani che era già stato sotto le Due Torri in qualità di comandante del nucleo di polizia tributaria. Questa mattina, al comando provinciale, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla presenza del comandante interregionale dell'Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Sebastiano Galdino.

Oltre a essere ricordato l'impegno dei finanzieri durante l'emergenza sanitaria, il generale Maccani ha tracciato gli obiettivi per il futuro: "Dobbiamo fare squadra insieme - ha detto parlando con i cronisti al termine della cerimonia - contro la criminalità economico-finanziaria, per restituire alla società civile ciò che le è stato illecitamente tolto e per consegnare alle giovani generazioni una società più giusta ed equa. I nostri riflettori saranno puntati sugli ingenti fondi del Recovery fund, che arriveranno anche in questa regione, per evitare che finiscano nelle tasche sbagliate e per fare modo che siano usati secondo le prescrizioni di legge".