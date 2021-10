Giornata cultura ebraica, visite guidate al Meis di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 05 OTT - In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 10 ottobre il Meis (Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah) di Ferrara organizza due visite guidate gratuite, alle 11 e alle 16, ad accompagnare il percorso della mostra 'Ebrei, una storia italiana', un racconto incentrato sulla letteratura e il dialogo interculturale dall'Antica Roma al Rinascimento. Dalle fonti classiche di Tacito e Orazio si arriverà alla poesia, alla filosofia e alla fortuna italiana della lingua ebraica tra '400 e '500.

Prenotazioni al numero 342 5476621 (attivo da martedì a domenica dalle 10 alle 18) o scrivendo a meis@coopculture.it.

Inoltre per tutta la giornata del 10 ottobre, dalle 10 alle 18, l'ingresso al museo sarà gratuito. Per accedere al Meis sarà necessario esibire il Green Pass assieme a un documento di identità valido. (ANSA).