E-R, torna live nei club Arci con 'Suner Festival'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Sono quattordici le band che dal 6 al 10 ottobre torneranno sui palchi dei live club Arci per 'Suner', festival diffuso di musica dal vivo ideato, organizzato e sviluppato in Emilia-Romagna dalla rete dei circoli Arci, dai comitati provinciali e dal comitato regionale, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Legge 2 sulla musica. Dopo quasi due anni di chiusure e limitazioni a causa della pandemia, il festival ritorna sui palchi con un fitto calendario di 23 concerti.

Si comincia a Cesena con i Supermen, formazione composta da Duo Bucolico e I Camillas. Tra gli artisti in cartellone Lorenzo Kruger (ex frontman dei Nobraino), i Rumba de Bodas, Beatrice Antolini, Mariposa, Lion D, il dj e producer Godblesscomputers.

La maggior parte dei concerti sarà a ingresso gratuito. Gli eventi ospitati nei circoli sono riservati ai soci Arci. (ANSA).