Droga: tre arresti in controlli Cc nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Una piantagione di cannabis, con 25 piante del peso di circa un chilo ciascuna, oltre a 11 kg di sostanza stupefacente già pronta per essere spacciata. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri della compagnia di Molinella in una operazione antidroga svolta ieri sera a Malalbergo, nel Bolognese. In manette sono finiti due uomini di 38 e 39 anni, sorpresi in flagrante mentre raccoglievano le piante.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori 11 kg fra marijuana e hascisc, due bilance digitali e circa 34mila euro in contanti.

In un'altra indagine antidroga, gli stessi militari hanno arrestato un 50enne che abita nel Ferrarese. Nel suo alloggio sono stati sequestrati 44 grammi di cocaina, 4 grammi di eroina, 3 bilance digitali e 70 euro in contanti. (ANSA).