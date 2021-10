Rinvenuto ordigno bellico in un terreno agricolo a Faenza

Rinvenuta in un terreno agricolo nella frazione di Granarolo Faentino a Faenza, nel Ravennate, una bomba di aereo inesplosa da 500 libbre risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno è stato scoperto nel corso di alcuni scavi tra via Donesiglio, via Quaglia e la linea ferroviaria. Nei prossimi giorni, spiega una nota del Comune di Faenza, si darà corso alla rimozione del residuato bellico e sarà necessario evacuare la popolazione residente nel raggio di circa 850 metri dal punto del ritrovamento.

In questi ore si stanno mettendo a punto le operazioni preliminari per la rimozione dell'ordigno coordinate dalla Prefettura in collaborazione con tutti gli enti interessati mentre la prossima settimana il personale dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza, la Polizia Locale e il Settore Servizi alla Comunità, insieme a Vigili del Fuoco e personale dell'Esercito, eseguiranno i sopralluoghi ricognitivi nei fabbricati nelle vicinanze dell'area da evacuare.

Da lunedì inoltre i residenti verranno contattati per poter fornire loro le informazioni utili da seguire: non appena stabilito il giorno di esecuzione della rimozione della bomba verranno comunicati i dettagli del piano di evacuazione.