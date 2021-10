Nuovi titoli per la stagione de I Teatri di Reggio Emilia

Agli spettacoli già programmati da ottobre a dicembre, la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia aggiunge ora le proposte di gennaio: la Carmen di Bizet, due concerti, due balletti e due proposte di prosa, con i biglietti in vendita già dal 4 ottobre. Il capolavoro dell'opera francese, la Carmen appunto, che manca da Reggio da 26 anni, verrà presentata il 28 e 30 gennaio con l'Orchestra Toscanini diretta da Jordi Bernacer, la regia di Silvia Paoli col mezzosoprano reggiano Martina Belli nei panni della celebre zingara.

Il cartellone concertistico si arricchirà, invece, della presenza della Mahler Chamber Orchestra (12 gennaio) diretta da Daniele Gatti nella prima e nella terza Sinfonia di Schumann e, il 23 gennaio, del duo violino e pianoforte di Vadim Repin e Nikolai Lugansky che proporranno un programma da Ravel, a Prokofiev, a Bartòk e Brahms. Per la danza il 21 gennaio la Akram Khan Company mescolerà classico e contemporaneo nel balletto Outwitting the Devil che esplora i rituali più antichi nel mezzo del nostro pianeta in continua evoluzione. L'ultima produzione di questo prolifico coreografo internazionale si aggiunge ai già annunciati Triptych di Peeping Tom (6 e 7 novembre) e Political Mother Unplugged di Hofesh Shechter Company / Shechter 2 (14 novembre). La stagione di prosa, in fine, aggiunge al cartellone L'ora in cui non sapevamo niente l'uno dell'altro, (18 e 19 dicembre), con la regia di Andreina Garella, che prosegue il progetto dedicato a Teatro e Salute Mentale, e Chi ha paura di Virginia Wolf (25 e 26 gennaio), con Sonia Bergamasco, diretta da Antonio Latella.