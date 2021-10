Al via il Porretta Soul festival con Bobby Rush

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Bobby Rush, cantante e chitarrista premiato di recente con un Grammy award per il soul, sarà il nome più atteso del 'Porretta soul festival', in calendario dal 27 al 29 dicembre al teatro Kursaal di Porretta Terme (Bologna), che per la prima volta in 33 anni si terrà in inverno, dopo la cancellazione della tradizionale edizione estiva a causa della pandemia.

In cartellone anche il cantante e armonicista Curtis Salgado, Mitch Woods & his Rocket 88's, le band residenti di Anthony Paule Soul Orchestra con special guest Terrie Odabi e Allan Harris 'Kate's Soulfood'. Durante le giornate sono previsti appuntamenti (live show, proiezione di film, incontri e presentazioni di libri) in diversi hotel cittadini, locali e alla Sottostazione. Un villaggio natalizio ospiterà una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio.

È prevista la presentazione del nuovo libro di Antonio Bacciocchi 'Soul' pubblicato da Diarkos-Rusconi e la proiezione del film di Giorgio Verdelli e Graziano Uliani 'Le Strade dell'Anima'. In collaborazione con Bologna Welcome sono previste visite guidate ai murales dei grandi del soul realizzati la scorsa estate in vari punti della città. La manifestazione sarà trasmessa in diretta da Lepida tv. (ANSA).