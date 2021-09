Musica: Vasco,divergenze abissali ma racconto disco a Red Ronnie

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - "Ve lo anticipo…racconterò il mio prossimo disco a Red Ronnie... Le divergenze (abissali) non fermano la tradizione". Così, sulla sua pagina Facebook e su quella Instagram, Vasco Rossi annuncia ai suoi fans e followers il consueto appuntamento con il conduttore televisivo per la presentazione del nuovo album - in questo caso 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre prossimo - rimarcando, in poche parole e in un breve video, le distanze di pensiero tra i due alla luce delle posizioni critiche dello stesso Red Ronnie in materia di vaccinazioni e Green pass.

"Sono qui con Red Ronnie, com'è tradizione - spiega il rocker di Zocca nel video insieme al conduttore - voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e televisioni varie. Io mi dissocio completamente, non sono d'accordo su niente - osserva sorridendo - Questo lo volevo dire, poi cominciamo questo incontro che è un incontro tradizionale in cui ascoltiamo il nuovo disco. In cui spiego a Red Ronnie il nuovo disco - conclude Vasco Rossi - : non sono responsabile di quello che lui capisce, però". (ANSA).