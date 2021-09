A Bologna il V Concorso chitarristico Maurizio Biasini

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - É in corso a Bologna la V edizione del Concorso chitarristico internazionale Maurizio Biasini che vivrà la sua serata finale il 2 ottobre al Teatro Comunale con il concerto dei finalisti che si esibiranno con l'Orchestra della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Alberto Martelli. Il concorso, dedicato al fisico e chitarrista Maurizio Biasini, torna a Bologna a dieci anni dalla prima edizione (ha cadenza biennale) dopo essere stato a Basilea e San Francisco (città dove Biasini è vissuto assieme alla moglie Nadia Guth) e a Parigi, anche con un ricco programma di concerti che hanno dato vita a un vero e proprio festival ospitato in vari luoghi della città, dal Conservatorio al Museo San Colombano, dal Teatro San Leonardo al Palazzo comunale.

Proprio in quest'ultimo, nella Galleria Vidoniana, è stato ospitato il 29 settembre il concerto del decennale, poltrone opportunamente distanziate finalmente tutte occupate e dunque con una sorta di ritorno a una normalità post pandemica. Ad esibirsi i vincitori delle prime tre edizioni del Concorso, Petrit Çeku (2011), Emanuele Buono (2013) e Marko Topchii (2016), che, oltre a brani solistici, hanno mostrato la loro strabiliante bravura nei Quintetti del Fandango di Luigi Boccherini, nell'opera 143 di Mario Castelnuovo-Tedesco e nel N.

1 di Nikita Koshkin, assieme agli eccellenti strumentisti del Quartetto d'archi del FontanaMIX Ensemble (Valentino Corvino e Giacomo Scarponi, violini; Corrado Carnevali, viola; Sebastiano Severi, violoncello).

Alla semifinale del concorso sta partecipando una ventina di giovani artisti impegnati nell'esecuzione della nuova composizione, appositamente commissionata, "Corren los Soles" dell'argentino Alex Nante. Il 2 ottobre sarà proclamato il vincitore scelto fra tre finalisti. In palio un premio in denaro di 12mila euro e l'opportunità di eseguire un recital a Basilea e uno in Italia. (ANSA).