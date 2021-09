Covid: E-R, invariati ricoveri ma altri sei morti

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Stabili i ricoveri di persone con Covid-19 in Emilia-Romagna (47 pazienti in intensiva e 385 negli altri reparti, uno in meno), mentre in regione si contano altri sei morti e 258 nuovi casi di coronavirus su oltre 29mila tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 50 nuovi casi, seguita da Bologna (40), quindi Parma e Forlì (entrambe con 35 nuovi casi) e Reggio Emilia (32).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.923. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.984 (+116), quasi il 97% in isolamento domiciliare. (ANSA).