Un podcast racconta i 50 anni della Regione Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 SET - Un podcast, in tre puntate, per raccontare mezzo secolo di storia della Regione Emilia-Romagna attraverso le voci dei suoi protagonisti. Si intitola '50 anni.

Una storia dell'Emilia-Romagna' e lo ha realizzato il servizio informazione dell'Assemblea legislativa, a cura di Luca Molinari e Giulia Paltrinieri. La voce che accompagna è di Fulvio Cammarano, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Bologna e direttore del Master in Giornalismo dell'ateneo bolognese.

Il podcast, disponibile su Spreaker e Spotify, si concentra su tre momenti focali: la nascita della Regione ('I primi passi'), le scelte a tutela di ambiente e territorio ('L'acqua da salvare') e la reazione contro la violenza terroristica degli anni di piombo ('La lotta al terrorismo'). Dal primo presidente Guido Fanti al primo assessore al Bilancio Dante Stefani, dal senatore Libero Gualtieri ai presidenti Sergio Cavina, Lanfranco Turci e Luciano Guerzoni. Le testimonianze dei fondatori e delle personalità che hanno segnato la vita dell'istituzione nata nel 1970 aiutano a ripercorrere i momenti storici salienti che hanno segnato la Regione grazie a interviste e materiale d'archivio: le elezioni dell'8 giugno, i primi passi della sua attività legislativa, le grandi opere idrauliche per la difesa dell'ambiente e la lotta al terrorismo. (ANSA).