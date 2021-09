Covid: 327 casi e due morti in Emilia-Romagna

Nuovi contagi in linea con gli ultimi giorni, 327 su 29.511 tamponi, ricoveri stabili e altri due morti, una donna di 57 anni nel Modenese e un uomo di 61 nel Ferrarese. Nel bollettino quotidiano della pandemia della Regione Emilia-Romagna si contano anche 136 guariti e 189 casi attivi in più per un totale di 13.640, di cui il 96,8% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 77 nuovi casi, seguita da Bologna (55) e Parma (53). In calo, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 45 (-4); 392 quelli negli altri reparti Covid (+5).

(ANSA).