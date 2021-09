Dionisi: "Abbiamo giocato alla pari, ma il Torino ha meritato"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dobbiamo accettare la sconfitta, il Torino ha meritato di vincere. Eravamo partiti bene e giocavamo da squadra, poi l'abbiamo messa troppo sul piano fisico e siamo stati penalizzati. Siamo arrivati stanchi a fine partita". Così Alessio Dionisi, ai microfoni di Dazn, analizza la sconfitta del Sassuolo in casa contro il Torino.

"Sapevamo di rischiare, in queste partite conta far gol - aggiunge l'allenatore del Sassuolo - ma non abbiamo mai mollato.

Siamo all'inizio della stagione e non bisogna fare drammi, ma guardare avanti. Non posso comunque lamentarmi della squadra, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto meno occasioni rispetto alla prima parte del match. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di qualità". (ANSA).