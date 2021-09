Fotografia: a Ferrara con Franco Pinna nel mondo di Fellini

(ANSA) - FERRARA, 15 SET - 'Nel mondo di Fellini. Franco Pinna fotografo di set' è il tema della mostra allestita dal 16 settembre al 7 novembre al Padiglione d'arte contemporanea di Ferrara: in esposizione oltre 140 fra fotografie, manifesti, riviste, fotolibri, disegni e altri materiali d'epoca provenienti dall'Archivio Franco Pinna di Roma, cui spetta, oltre che la direzione scientifica, anche il progetto espositivo pensato specificatamente per il Pac.

Dei set felliniani, Franco Pinna (1925-1978), fotografo fra i massimi italiani del secondo Novecento, è stato un testimone per immagini probabilmente senza pari. Cominciò a frequentare il regista durante la preparazione della Strada, seguendolo successivamente nelle riprese di Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, A Director's Notebook/Block-notes di un regista, Fellini Satyricon, I clowns, Roma, Amarcord, Il Casanova di Federico Fellini, quasi sempre nel ruolo di freelance. "Con Pinna - dichiarò Fellini nel 1988 - ero sicuro che avrei avuto la documentazione più corretta e fedele di quanto stavo facendo, testimone fedele e personale insieme di quello che è l'ambiente di un set, la realtà del cinema nel suo farsi". È per questo che, fra il 1964 e il 1977, sono state principalmente le sue fotografie ad anticipare e accompagnare l'uscita dei film di Fellini in riviste nazionali ed estere, in fotolibri di un certo successo (I clowns, 1970; Fellini's Filme, 1976) e anche in trasmissioni televisive (Zoom su Fellini di Sergio Zavoli, 1965).

Il percorso principale della mostra segue un ordinamento per film, affiancando una sezione specifica sul regista e una breve antologica sulla produzione di Pinna al di fuori dell'ambito felliniano. Fra i materiali esposti, alcuni dei quali notissimi (per esempio la serie con Fellini truccato da clown, 1970), altri poco conosciuti o inediti, anche alcune curiosità come le due regie fotografiche di Fellini, la prima per un numero speciale della rivista Vogue ('Vogue Fellini' , 1972), la seconda una Erotic Fantasy, richiesta contemporaneamente anche ad altri affermati registi, che venne pubblicata nel 1978 sull'edizione internazionale di Playboy. Immancabili, poi, i disegni del regista. (ANSA).