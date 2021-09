Moda: 'Habitus', le icone del XX secolo in mostra a Carpi

Le icone della moda del XX secolo sono in mostra a Carpi (Modena) dal 17 settembre al 6 marzo, ai Musei di Palazzo dei Pio. 'Habitus. Indossare la libertà' analizza come, nel Novecento, le tappe più significative di innovazione della moda abbiano spesso coinciso con momenti di liberazione del corpo, soprattutto femminile, da costrizioni fisiche e sociali.

La rassegna presenta quegli indumenti iconici che hanno contribuito all'emancipazione del costume sociale, dall'anticorsetto di Paul Poiret ai primi pantaloni creati da Coco Chanel per le donne, dalla minigonna agli hot pants, dal bikini ai jeans, dalla sportswear alla giacca destrutturata di Giorgio Armani, accompagnati da fotografie, video, musica.

La rassegna è parte del programma del Festivalfilosofia 2021 sulla Libertà, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 17 al 19 settembre. (ANSA).