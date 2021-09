Draghi, spendere risorse Pnrr in modo efficiente e onesto

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Ho spesso ricordato come le ingenti risorse del programma Next Generation Ue debbano richiamarci al senso di responsabilità. Non solo verso l'Ue, ma verso noi stessi e le nuove generazioni. Abbiamo il dovere di spendere in maniera efficiente e onesta. E di avviare un percorso di riforme per rendere l'economia italiana più giusta e più competitiva, capace di riprendere un sentiero di crescita che abbiamo abbandonato un quarto di secolo fa. La vita di Andreatta, che è stato uno tra i più tenaci costruttori dell'integrazione europea in Italia, ci offre un esempio sempre attuale." Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi a Bologna. (ANSA).