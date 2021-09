Covid: in E-R 470 nuovi casi e un morto

I nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna sono 470, rilevati con 15.389 tamponi. Ieri si è registrato un morto, una donna di 68 anni del Parmense, un aumento di ricoveri nei reparti Covid, ora 420 (+23), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (45).

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38,1 anni, 209 gli asintomatici. La situazione nelle province vede Bologna con 149 nuovi casi, seguita da Modena (83). I guariti sono 546 in più, i casi attivi 77 in meno (14.948), il 96,9% in isolamento a casa.

Capitolo vaccini: alle 14 sono state somministrate complessivamente 6.158.048 dosi; sul totale, 2.925.125 sono le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).