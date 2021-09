Violenza sessuale: donna abusata in un rudere, arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Piacenza dalla polizia per violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni. E' finito in carcere nel tardo pomeriggio di ieri su ordinanza di custodia cautelare: è accusato di aver stuprato una donna e di averle portato via la borsetta. La vicenda - di cui dà notizia il quotidiano ilPiacenza.it - si è consumata pochi giorni fa all'interno di ruderi abbandonati, nel parcheggio alle spalle della questura di Piacenza, luoghi noti da anni per il degrado in cui versano e per essere dimora di tossicodipendenti e sbandati. La vittima, straniera ultraquarantenne, si è presentata sotto choc dalla Polizia. (ANSA).